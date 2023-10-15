Fenerbahçeli Tyler Dorsey'nin ayak tarak kemiği kırıldı Fenerbahçe'nin ABD asıllı Yunan basketbolcusu Tyler Dorsey'nin sağ ayak tarak kemiğinde kırık olduğu belirlendi.

ensonhaber.com

EuroLeague'in 2. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Valencia ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Valencia 77-74'lük skorla kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşamıştı.

Fenerbahçe'ye ise bu maçın ardından kötü bir haber geldi. Dimitris Itoudis yönetimindeki takımda Tyler Dosey sakatlık geçirdi.

"Sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir"

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi: