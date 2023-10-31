Fenerbahçe'nin başantrenörü Valerie Garnier iki maç yok

AA & Ensonhaber
8 haftası geride kalan Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde namağlup bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe'ye, başantrenörü Valerie Garnier'den kötü bir haber geldi.
Garnier'in, ailevi sağlık sebeplerinden dolayı Polski Cukier AZS UMCS ve İlkem Yapı Tarsusspor maçlarında takımın başında olamayacağı açıklandı.
"Takımımızın başında olamayacaktır"
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Ailevi sağlık sebeplerinden dolayı Fransa'ya giden başantrenörümüz Valerie Garnier, bu akşam Polski Cukier AZS UMCS'ye konuk olacağımız FIBA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde ve 3 Kasım Cuma günü İlkem Yapı Tarsusspor'u konuk edeceğimiz ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında takımımızın başında olamayacaktır.
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