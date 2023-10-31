Fenerbahçe'nin başantrenörü Valerie Garnier iki maç yok Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier, ailevi sağlık sebepleri nedeniyle iki maç takımının başında sahaya çıkamayacak.

AA & Ensonhaber

8 haftası geride kalan Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde namağlup bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe'ye, başantrenörü Valerie Garnier'den kötü bir haber geldi.

Garnier'in, ailevi sağlık sebeplerinden dolayı Polski Cukier AZS UMCS ve İlkem Yapı Tarsusspor maçlarında takımın başında olamayacağı açıklandı.

"Takımımızın başında olamayacaktır"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: