Fenerbahçe'nin milli basketbolcusu Sevgi Uzun, WNBA'de

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe'nin kadın basketbol takımında forma giyen milli oyuncu Sevgi uzun, ABD'nin WNBA ligine gidiyor.

Dallas Wings forması giyecek

Sarı-lacivertli kulüpten "Heyecanını paylaşıyoruz Sevgi!" başlığıyla yayımlanan destek mesajında şu ifadelere yer verildi:

Kalbimiz seninle! Başarılı oyuncumuz Sevgi Uzun, 2024 yazında WNBA takımlarından Dallas Wings forması ile mücadele edecek. Sevgi, WNBA'de forma giyen ikinci Türk oyuncu ünvanının da sahibi olacak. WNBA'de ülkemizi ve Fenerbahçe'mizi temsil edecek Sevgi Uzun'a başarılar diliyoruz.