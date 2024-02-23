Fenerbahçe'nin milli basketbolcusu Sevgi Uzun, WNBA'de

Fenerbahçe'nin kadın basketbol takımında forma giyen milli oyuncu Sevgi uzun, ABD'nin WNBA ligine gidiyor.
Dallas Wings forması giyecek
Sarı-lacivertli kulüpten "Heyecanını paylaşıyoruz Sevgi!" başlığıyla yayımlanan destek mesajında şu ifadelere yer verildi:
Kalbimiz seninle! Başarılı oyuncumuz Sevgi Uzun, 2024 yazında WNBA takımlarından Dallas Wings forması ile mücadele edecek. Sevgi, WNBA'de forma giyen ikinci Türk oyuncu ünvanının da sahibi olacak. WNBA'de ülkemizi ve Fenerbahçe'mizi temsil edecek Sevgi Uzun'a başarılar diliyoruz.
26 yaşındaki oyuncu, yazın yeni takımıyla boy gösterecek.
Nevriye Yılmaz'dan 21 yıl sonra WNBA'ye giden ilk türk oyuncu
Dallas Wings'e imza atan Sevgi Uzun, Türk basketbol tarihine geçti. 2003 yılında Phoenix Mercury'de forma giyen Nevriye Yılmaz, WNBA'de oynayan ilk Türk oyuncu olmuştu. 21 yıl sonra Sevgi Uzun, bunu başaran ikinci oyuncu oldu.
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