Fenerbahçe'nin Monaco'ya yenildiği maçın ardından ortalık karıştı Fenerbahçe'nin Monaco'ya mağlup olduğu EuroLeague play-off çeyrek final maçının ardından Monacolu basketbolcular ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

ensonhaber.com

EuroLeague play-off çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Monaco'yu ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 65-62'lik skorla kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın ardından gerginlik yaşandı

Müsabakanın son bölümlerinde saha kenarındaki taraftarlar ile Monacolu bazı basketbolcular arasında sözlü atışma oldu.

Bu atışmalar çekişmeli geçen maçın son bölümünde büyüdü.

Fenerbahçeli taraftarlara el hareketi

Monaco'da Alpha Diallo, maçın bitiş düdüğüyle beraber Fenerbahçeli taraftarlara el hareketi yaptı.

Bunun üzerine bazı taraftarlar, Diallo'nun üzerine yürürken salonda gerginlik çıktı.

Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle olaylar yatıştı.