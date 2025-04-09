Fenerbahçe'nin EuroLeague yarı finalindeki rakibi ZVVZ USK Prag!

AA & Ensonhaber
İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Kadınlar EuroLeague 6'lı Final'in çeyrek final maçında İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio ile Çekya ekibi ZVVZ USK Prag karşı karşıya geldi.
Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-72'lik skorla ZVVZ USK Prag oldu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ PRAG OLDU
ZVVZ USK Prag, yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Fenerbahçe ile ZVVZ USK Prag arasındaki yarı final maçı, 11 Nisan Cuma günü TSİ 18.30'da oynanacak.
SKOR DAĞILIMI
Beretta Famila Schio: Juhasz 8, Verona 5, Salaun 13, Keys 13, Laksa 10, Bestagno 6, Sottana 12, Zanardi, Andre 5
ZVVZ USK Prag: Oblak 14, Cazorla 2, Vorackova 2, Ayayi 19, Jones 17, Andelova 7, Vyoralova 4, Magbegor 8, Hof 6
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