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    Fenerbahçe'nin yeni başantrenör hedefi Djordjevic

    Igor Kokoskov'un beklenmedik ayrılığının ardından yeni başantrenör görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Sasha Djordjevic ile temas sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 12:50
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    Fenerbahçe'nin yeni başantrenör hedefi Djordjevic

    Fenerbahçe, Igor Kokoskov'un ayrılığı sonrasında yeni koç için görüşmelere başladı.

    GÖRÜŞME YAPILDI

    Sportando'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Virtus Bologna'yı İtalya'da şampiyonluğa taşıyan Sasha Djordjevic ile görüşme gerçekleştirdi.

    Sırp antrenör, Bologna'da 2 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılık kararı almıştı. 2013-2019 yılları arasında Sırbistan Milli Takımı'nda çalışan 53 yaşındaki başantrenör, 2014 Dünya Kupası, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2017 EuroBasket'te gümüş madalya kazanmıştı.

    Fenerbahçe nin yeni başantrenör hedefi Djordjevic #1

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