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Fenerbahçe'nin yeni başantrenör hedefi Djordjevic
Igor Kokoskov'un beklenmedik ayrılığının ardından yeni başantrenör görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Sasha Djordjevic ile temas sağladı.
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 12:40
- Güncelleme : 28.07.2021 - 12:50
Fenerbahçe, Igor Kokoskov'un ayrılığı sonrasında yeni koç için görüşmelere başladı.
GÖRÜŞME YAPILDI
Sportando'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Virtus Bologna'yı İtalya'da şampiyonluğa taşıyan Sasha Djordjevic ile görüşme gerçekleştirdi.
Sırp antrenör, Bologna'da 2 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılık kararı almıştı. 2013-2019 yılları arasında Sırbistan Milli Takımı'nda çalışan 53 yaşındaki başantrenör, 2014 Dünya Kupası, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2017 EuroBasket'te gümüş madalya kazanmıştı.