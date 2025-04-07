Fenerbahçe'nin yıldızları, EuroLeague şampiyonluğunu hedefliyor

AA & Ensonhaber

Kadınlar EuroLeague Altılı Final organizasyonunun yarı finalinde mücadele edecek Fenerbahçe'de oyuncular Kayla McBride, Gabby Williams ve Emma Meesseman, hedeflerini şampiyonluk olarak belirledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde düzenlenen medya gününde sarı-lacivertli oyuncular McBride, Williams ve Meesseman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BU KUPANIN NE DEMEK OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Organizasyon öncesinde çok heyecanlı olduğunu aktaran McBride, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe için bu kupanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Burada beşinci sezonumu geçiriyorum. Umuyoruz ki Zaragoza'ya üçüncü kez gideceğiz. Ne kadar büyük bir organizasyona katılacağımızı biliyoruz. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Bazı oyuncular çok tecrübeliler, defalarca Dörtlü Final oynadılar. Bazı oyuncularımız ilk kez Dörtlü Final'e katılacak.

"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İÇİN GELİYORUZ"

Bu sezondaki hedefleriyle ilgili bir soruya ABD'li basketbolcu, şu yanıtı verdi:

Benim için üçüncü Avrupa Ligi kupasını kazanabilmek çok büyük bir fırsat. Fenerbahçe'de kupalar kazanmak her zaman çok özel hissettiriyor. Herkes kariyerimde 3 kez Avrupa Ligi kupası kazandım diyemez. Dolayısıyla bu fırsatın da farkındayız. Fenerbahçe Kulübü gerçekten çok özel, en büyük olarak buraya geliyorsunuz. Bunun bilincinde olmanız lazım. Biz buraya kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için geliyoruz.

"ÇOK BÜYÜK BİR İŞ YAPMIŞLAR"

Yarı finalde ve finalde rakibin fark etmediğini belirten 32 yaşındaki oyun kurucu, şu şekilde konuştu:

Takım arkadaşlarım şu an Avrupa Ligi'nde namağlup devam ediyor, çok büyük bir iş yapmışlar. Rakiplerimize de saygı duyuyorum ama sonuçta Fenerbahçe, Prag'ı ve Familia Schio'yu iki kez yendi. Günün sonunda finalle birlikte 80 dakikamız var. Kimin geldiğinin önemi yok. Bizim için rakip fark etmiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM"

McBride, Fenerbahçe'ye gelmesinin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

Ben yıllarca tam sezon oynamaya alıştım, Kadınlar Amerikan Basketbol Ligi'nden (WNBA) sonra Avrupa'ya gelmeye alıştım. WNBA'de 12. sezonum ama günün sonunda bu benim yolculuğum. Her gün aynı motivasyonla uyanıyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp olduğu için benim için anlamı da çok özel. Dolayısıyla ait hissettiğiniz bir yere geldiğinizde de o yorgunluğu hissetmiyorsunuz. Kendinizden daha büyük bir şey için mücadele ediyorsunuz. Fenerbahçe'nin yolculuğuna dahil olup bu formayı giyerken elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Sarı-lacivertli takımın ABD asıllı Fransız oyuncusu Gabby Williams, hedefinin Fenerbahçe formasıyla kupaya uzanmak olduğunu aktardı.

Dörtlü Final için sabırsızlandıklarının altını çizen 28 yaşındaki basketbolcu, şu şekilde konuştu:

Dörtlü Final'i iple çekiyoruz çünkü tüm sene bunun için mücadele ediyorsunuz. Avrupa Ligi'nde çok iyi bir sezon geçirdikten sonra Dörtlü Final'de kupaya ulaşamamak bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur çünkü çok emek verdik. Çok iyi sonuçlar aldık. Kayla'nın gelişiyle birlikte çehremiz değişti. Bize çok ciddi bir katkısı oldu. Şimdi hedefimiz Dörtlü Final ve bunu dört gözle bekliyoruz.

"BİZİM İÇİN EN ÖZEL ORGANİZASYON"

Tüm sezon bu anları beklediklerini anlatan Williams, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için en özel organizasyon. Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici. Kendimi şanslı hissediyorum. Takım arkadaşlarımın bana ne kadar iyi davrandığını biliyorum. Hedefim Fenerbahçe formasıyla Avrupa Ligi'ni kazanmak. Kariyerimde Avrupa'da çok şanslıydım çünkü çok güzel kulüplerde oynadım ama en büyük fark şu ki Fenerbahçe'de sizinle çok ilgileniyorlar. Size sadece müsabakalara odaklanmak kalıyor. Sadece basketbolu düşünebiliyorsunuz.

"ŞU AN SADECE DÖRTLÜ FİNAL'E ODAKLIYIM"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda büyük ilerlemeyi gözlemlediğini dile getiren tecrübeli oyuncu, konuşmasını şöyle tamamladı:

Mücadeleci olduklarını ve daha iyi bir seviyeye geldiklerini görüyorum. Yazın oynanacak Fransa-Türkiye maçı da çekişmeli olacaktır. Şu an sadece Dörtlü Final'e odaklıyım.

"BİRBİRİMİZE GÜVEN DUYMALIYIZ"

Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, takımda büyük başarıları elde etmeye yönelik bir hissiyatın olduğunu ve şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Üç kez üst üste Avrupa Ligi şampiyonu olmanın çok zor bir şey olduğunu anlatan 31 yaşındaki uzun forvet, şunları dedi:

Tüm takımlar bizim için özel olarak hazırlanıyorlar. Dolayısıyla oynayacağımız tüm maçlar taktik ve fiziksel olarak çok zor geçecek. Bunun bilincindeyiz. Takım arkadaşlarımızla birlikte birbirimize güven duymalıyız.

"TAKIMDA ÇOK GÜZEL BİR HİSSİYAT VAR"

Avrupa Ligi'nde son maçlarını şubat ayında oynadıklarını hatırlatan Meesseman, konuşmasına şöyle devam etti:

Avrupa Ligi'nde uzun bir süre sonra oynamayı iple çekiyoruz. Takımda çok güzel bir hissiyat var, kulüp adına tekrardan büyük şeyler başarabilme hissiyatı ve mücadelesi var. Hedefimiz Avrupa Ligi'nde takımımızla birlikte büyük başarılara imza atmak.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIM OLARAK BAŞARILI OLMAK"

İspanyol basketbolcu Alba Torrens ile aralarındaki 6'şar Avrupa Ligi şampiyonluğuna dair rekabete de değinen deneyimli basketbolcu, şu şekilde konuştu:

Bireysel seviyede aslında buna çok da odaklanmıyoruz. Hedef burada benim Fenerbahçe ile şampiyon olmam. Eminim ki Alba da Valencia ile şampiyon olmak istiyordur. Biz bunu takım olarak düşünüyoruz. Böyle detaylar kariyerinizin sonunda dikkat ettiğiniz şeylerdir. Önemli olan takım olarak başarılı olmak.

"GÜNÜN SONUNDA TAKIM OLARAK KAZANIYORSUNUZ"

Bireysel olarak bir başarı elde edemeyeceğini vurgulayan Meesseman, şu ifadeleri kullandı: