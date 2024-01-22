Fenerbahçe'ye Fred'den sonra bir kötü haber daha! Taraftar yıkılacak

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Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Dyshawn Pierre, EuroLeague’in 22. haftasında deplasmanda oynanan Zalgiris Kaunas müsabakasında sakatlanarak kenara gelmişti.

Kanadalı basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili sarı-lacivertli takım açıklamada bulundu.

"En kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 19 Ocak Cuma günü oynanan Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Dyshawn Pierre’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.