Fenerbahçe'ye yeni transferi Raul Neto'dan kötü haber

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Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yeni oyuncusu Raul Neto milli takımda sakatlandı.

FIBA Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla boy gösteren Neto, İran maçında sakatlık geçirdi. Yerden kalkamayan oyuncu sedyeyle oyun alanını terk etti.

Sarı-lacivertli kulübün sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Brezilya forması ile FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncumuz Raul Neto, bugün oynanan İran karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve mücadeleyi yarıda bırakmıştır. Brezilya Basketbol Federasyonu, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sporcumuzun sağ diz patellar tendonunun koptuğunu açıklamıştır. Oyuncumuz Raul Neto'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.