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    FETÖ'cü Enes Kanter takımdan kovulunca Alperen Şengün fotoğraf paylaştı

    FETÖ'cü Enes Kanter takımdan kovulunca Alperen Şengün fotoğraf paylaştı

    Alperen Şengün, 5 dakikalığına takım arkadaşı olduğu Enes Kanter'in sözleşmesinin feshedilmesinden sonra paylaştığı imalı fotoğrafla büyük destek gördü.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 18:09
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    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) takas transfer dönemine damga vuran takaslardan biri de Boston Celtics ve Houston Rockets arasında gerçekleşti.

    Dün gece Boston Celtics ve Houston Rockets arasında Dennis Schröder ile Daniel Theis eksenli bir takas gerçekleşti. Buna göre Daniel Theis Boston Celtics'e geri dönerken Dennis Schröder, Enes Kanter ve Bruno Fernando, Houston Rockets takımına katıldı.

    FETÖ cü Enes Kanter takımdan kovulunca Alperen Şengün fotoğraf paylaştı #1

    TAKIMSIZ KALDI

    Bu takasın sonunda milli gururumuz Alperen Şengün ile Enes Kanter'in aynı takımda buluşması ise sadece beş dakika sürdü. Alperen Şengün'ün kadrosunda olduğu Rockets takımı, takas yaptıktan yalnızca beş dakika sonra Kanter'i serbest bıraktı.

    FETÖ cü Enes Kanter takımdan kovulunca Alperen Şengün fotoğraf paylaştı #2

    GÜLÜCÜKLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

    Alperen Şengün ise takımının FETÖ'cü Enes Kanter'i serbest bırakmasının ardından imalı bir story paylaştı. ":)" ifadesiyle kendi fotoğrafını paylaşan genç basketbolcunun Kanter'e gönderme yaptığı paylaşımı büyük ilgi gördü.

    FETÖ cü Enes Kanter takımdan kovulunca Alperen Şengün fotoğraf paylaştı #3


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