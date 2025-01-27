İHA

Dünyanın en prestijli uluslararası erkekler basketbol turnuvası olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027, Katar tarafından düzenlenecek.

Turnuva, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde düzenlenen ilk edisyon olarak tarihe geçecek.

Ayrıca, FIBA'nın tek bir şehirde düzenlediği en büyük organizasyon olacak.

Turnuvanın logosu, Katar'ın tarihinden ilham alınarak tasarlandı ve Katar kültürünün prestij ve gelenek sembolü olan "Bişt"ten esinlenildi.

Logo, başarıyı, gururu ve farklılığı simgeliyor.

TURNUVANIN AŞAMALARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEK

Logo, turnuvanın aşamalarına göre değişiklik gösterecek.

Elemeler, Turnuva ve Final Aşaması olmak üzere beyaz, kahverengi ve siyah renkler, turnuvanın aşamalarını yansıtacak şekilde dönüşecek.

Bişt'in gün boyunca değişen renklerini yansıtan bu tasarım, yeni başlangıçlardan dayanıklılığa ve kutlamaya doğru bir yolculuğu simgeliyor.

Logo, Unlock Brands tarafından geliştirildi.

"DÜNYA KUPASI'NIN ATMOSFERİ VE REKABETİ, HİÇBİR DENEYİMLE KIYASLANAMAZ"

Üç kez Olimpiyat şampiyonu olmuş NBA efsanesi Carmelo Anthony, şunları dedi:

FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın atmosfer ve rekabeti, bir oyuncu için başka hiçbir deneyimle kıyaslanamaz. Bu turnuva, en üst düzey turnuvadır. Son Dünya Kupası oyuncular ve taraftarlar için unutulmazdı ama Katar 2027'nin turnuvayı nasıl yeni bir seviyeye taşıyacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Turnuvanın gerçekten benzersiz görsel kimliği, oyuncular, koçlar ve taraftarlar için inanılmaz bir yolculuğu daha da enerjik hale getiriyor. Herkes meydan okumaya hazır ve ‘Step It Up' sloganıyla FIBA Basketbol Dünya Kupası'nı ve sporumuzu eşi görülmemiş yüksekliklere taşımak istiyor.

"SAHADAKİ REKABETİ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise, şu ifadeleri kullandı:

Bu, Katar yolculuğumuzun çok heyecan verici bir aşaması. Görsel kimlik, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027'nin benzersizliğini ifade ediyor ve sporumuzun zirvesindeki erkekler turnuvasının özünü yakalıyor. Turnuvanın 2027 edisyonu, dünya genelinde daha fazla basketbolseveri etkileyecek ve yeni ve yenilikçi yollarla bir sonraki nesli basketbola bağlayacak. Sahadaki rekabeti görmek için sabırsızlanıyoruz, ancak FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027'nin olumlu etkisini ve erişimini de merakla bekliyoruz. Sporumuzun küresel büyümesini hızlandıracak ve daha güçlü, kalıcı bir miras bırakacak bir kilometre taşı olacağından eminiz.

Kasım 2025'te başlayacak FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Elemeleri'nde 420 milli maçta 2 binden fazla oyuncu mücadele edecek.

Elemelerin kurası, 13 Mayıs 2025'te ev sahibi şehir Doha'da gerçekleştirilecek.