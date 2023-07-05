FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, Darüşşafaka, Karşıyaka, Tofaş ve Bursaspor'un rakipleri belli oldu.

İHA

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 8. sezonunun resmi kura çekimi, İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.

BCL’de Türkiye’yi normal sezonda temsil edecek Galatasaray, Darüşşafaka, Karşıyaka, Tofaş ve Bursaspor'un rakipleri kura çekimi ile belli oldu.

BCL 2023-24 sezonunda 29 kulüp doğrudan normal sezonundan başlarken, 3 takım eleme turlarından eklenecek ve toplamda 32 takım mücadele edecek. BCL’in 2023-2024 sezonu 25 Eylül'de eleme turları ile başlayacak ve 17 Ekim'de normal sezonla devam edecek.

Grup liderleri doğrudan son 16'ya kalacak

Normal sezonda önceki sezonlarla aynı formatta olarak 4 takımdan oluşan 8 grup olacak. Grup liderleri doğrudan son 16 turuna yükselirken, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar ocak ayında play-in serisi oynayacak.

Ocak ayının sonlarında, son 16 grup aşaması başlayacak ve nisan ayında oynanacak çeyrek finallerde mücadele edecek 8 takım belli olacak. Dörtlü Final ise mayıs ayının ilk hafta sonu gerçekleşecek.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu

Unicaja

Falco Vulcano Szombathely

Peristeri bwin

Le Mans Sarthe Basket

B Grubu

JDA Bourgogne Dijon

Rytas Vilnius

Promitheas Patras

BK Opava

C Grubu

Lenovo Tenerife

Darüşşafaka

VEF Riga

Eleme Turu 2 galibi

D Grubu

AEK

MHP RIESEN Ludwigsburg

Dinamo BDS Sassari

King Szczecin

E Grubu

Karşıyaka

Filou Oostende

EWE Baskets Oldenburg

Eleme Turu 3 galibi

F Grubu

Hapoel Holon

Telekom Baskets Bonn

Bursaspor

Rio Breogan

G Grubu

Hapoel Bank Yahav Jerusalem

Galatasaray

PAOK mateco

Eleme Turu 1 galibi

H Grubu

Tofaş

Igokea

UCAM Murcia

Bertram Yachts Derthona