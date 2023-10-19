FIBA, İsrail hakkındaki erteleme kararını uzattı FIBA Avrupa, İsrail takımlarıyla ilgili erteleme kararını uzattığını açıkladı.

ensonhaber.com

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, İsrail takımlarıyla ilgili aldığı maçların ertelenmesi kararını uzattığını duyurdu.

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, İsrail Basketbol Federasyonu, kulüpler ve FIBA Avrupa güvenlik danışmanlarıyla yapılan istişareler sonrasında İsrail takımlarının gelecek haftaki maçlarının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği kaydedildi.

Şartlar elverdiğinde teyit edilecek

Açıklamada, yeniden planlanan fikstürün şartlar elverdiğinde teyit edileceği belirtildi.