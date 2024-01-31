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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, İspanyol takımı Perfumerias Avenida ile ÇBK Mersin ise yine İspanya'dan Casademont Zaragoza ile eşleşti.