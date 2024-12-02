FIBA Kadınlar EuroLeague'in 6'lı finali, 3 yıl boyunca Zaragoza'da yapılacak

AA & Ensonhaber

FIBA Kadınlar EuroLeague 6'lı finaline 3 yıl boyunca İspanya'nın Zaragoza kenti ev sahipliği yapacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, FIBA Avrupa ile ev sahibi kulüp Casademont Zaragoza arasında gerçekleştirilen stratejik ortaklık anlaşması uyarınca turnuvanın 6'lı finali, 2026-2027 sezonu sonuna kadar Principe Felipe Salonu'nda oynanacak.

"TEŞEKKÜRLERİMİ SUNMAK İSTİYORUM"

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, yaptığı açıklamada, Zaragoza'yı 3 sezon boyunca 6'lı finalin ev sahibi olarak duyurmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Burası basketbolu seven bir şehir ve Avrupa'nın en tutkulu taraftarlarına ev sahipliği yapıyor. Bu uzun vadeli vizyonu hayata geçirdikleri için yalnızca ev sahibi kulüp Casademont Zaragoza'ya değil, aynı zamanda Aragon bölge hükümetine, Zaragoza şehrine ve İspanya Basketbol Federasyonuna teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

9-13 NİSAN'DA YAPILACAK

Zaragoza, FIBA Kadınlar EuroLeague 6'lı finalinin ilk ev sahibi olma özelliği taşıyacak.

İlk kez düzenlenecek 6'lı final, 9-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.