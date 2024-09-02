FIBA Kadınlar Süper Kupa'da dev maç! Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği FIBA Kadınlar Süper Kupa müsabakası, 2 Ekim'de oynanacak.

AA

Basketbolda geçen sezon EuroLeague şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile EuroCup'ta ikinci olan Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa mücadelesi, 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da TBF Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

İKİ TAKIMIN HEDEFİ DE ŞAMPİYONLUK

Geçen sezon ilk kez Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, ünvanını bu sezon da sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş ise 2009'dan beri düzenlenen Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürmek için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'IN FİNALDEKİ RAKİBİ BASKETBOL FAALİYETLERİNE SON VERDİ

Geçen sezon Avrupa Kupası finalinde Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olan İngiltere temsilcisi London Lions, basketbol faaliyetlerine son verdiği için siyah-beyazlı ekip, Süper Kupa oynamaya hak kazandı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)