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FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Çekya finalde
FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Kanada'yı yenen Çek Cumhuriyeti, finale yükseldi.
- AA
- 04.07.2021 - 03:18
FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Çek Cumhuriyeti, Kanada ile karşılaştı.
Karşılaşma 94-94 eşitlikle tamamlanırken uzatmaya gitti. Uzatmalarda 101-103 kazanan Çek Cumhuriyeti adını finale yazdırdı.
Çek Cumhuriyeti'nde Blake Schilb 31 sayı, 7 asist ve 3 ribaund ile yıldızlaşırken RJ Barrett ise 23 sayı, 6 asist ve 5 ribaund yaptı.
Çek Cumhuriyeti'nin finaldeki rakibi Türkiye-Yunanistan maçının galibi olacak.