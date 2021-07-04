FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Çekya finalde

FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Kanada'yı yenen Çek Cumhuriyeti, finale yükseldi.

FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Çek Cumhuriyeti, Kanada ile karşılaştı.

Karşılaşma 94-94 eşitlikle tamamlanırken uzatmaya gitti. Uzatmalarda 101-103 kazanan Çek Cumhuriyeti adını finale yazdırdı.

Çek Cumhuriyeti'nde Blake Schilb 31 sayı, 7 asist ve 3 ribaund ile yıldızlaşırken RJ Barrett ise 23 sayı, 6 asist ve 5 ribaund yaptı.

Çek Cumhuriyeti'nin finaldeki rakibi Türkiye-Yunanistan maçının galibi olacak.