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    FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan'a yenildi

    FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan'a yenildi

    FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı final maçında A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan'a 63-81 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 04:19
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 04:25
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    FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde Kanada'nın Victoria kentindeki Memorial Arena'da Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

    İlk periyotta karşılaşmayı önde götüren 12 Dev Adam, Yunan ekibinin ataklarına yeterli karşılığı veremedi ve maçı 63-81 kaybederek yarı finalde elendi.

    Yunanistan, finalde Çekya ile karşılaşacak.

    FIBA Olimpiyat Elemeleri nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan a yenildi #1

    FIBA Olimpiyat Elemeleri nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan a yenildi #2

    FIBA Olimpiyat Elemeleri nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan a yenildi #3

    FIBA Olimpiyat Elemeleri nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan a yenildi #4

    FIBA Olimpiyat Elemeleri nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan a yenildi #5

    FIBA Olimpiyat Elemeleri nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan a yenildi #6

    FIBA Olimpiyat Elemeleri nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan a yenildi #7

    FIBA Olimpiyat Elemeleri nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan a yenildi #8

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