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    FIBA Şampiyonlar Ligi'ni Tenerife kazandı

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi, BAXI Manresa'yı 98-87 mağlup eden Lenovo Tenerife oldu.
    • 08.05.2022 - 23:23
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    FIBA Şampiyonlar Ligi'ni Tenerife kazandı

    İspanya'nın Bilbao kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan finalde, İspanyol kulüpleri BAXI Manresa ile Lenovo Tenerife karşılaştı.

    Lenovo Tenerife, ilk çeyreği 27-25 üstünlükle geçti ancak BAXI Manresa, soyunma odasına 50-49 önde gitti.

    Tenerife, potada Şampiyonlar Ligi şampiyonu

    AA'nın haberine göre; üçüncü periyottaki performansıyla 82-67 öne geçen Lenovo Tenerife, sahadan da 98-87 galip ayrıldı.

    Almanya'nın MHP Riesen takımı ise İsrail ekibi Hapoel U-NET Holon'u 88-68 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

    FIBA Şampiyonlar Ligi ni Tenerife kazandı #1


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