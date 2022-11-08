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    FIBA'dan Alperen Şengün'e övgü

    NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, bu sezon göstermiş olduğu performansla FIBA'dan övgü aldı.
    • 08.11.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 16:48
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    FIBA'dan Alperen Şengün'e övgü

    FIBA, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ile ilgili paylaşımda bulundu.

    "Alperen Şengün doğru yolda"

    FIBA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NBA'de son iki sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic'in bu sezonki istatistiklerinin Alperen'in istatistikleri ile benzerliğine vurgu yapılarak "İki kez MVP olmak zor bir iştir ama Alperen Şengün doğru yolda." ifadesine yer verildi.

    FIBA dan Alperen Şengün e övgü #1

    Alperen'i Jokic ile karşılaştırdılar

    FIBA, her iki oyuncunun görev aldığı son maç öncesindeki sezon ortalaması istatistiklerini de paylaştı. Görselde Alperen Şengün'ün bu sezon 16,8 sayı ve 9,9 ribaunt, Nikola Jokic'in ise 16,7 sayı ve 9,8 ribaunt ortalaması yer aldı.

    FIBA dan Alperen Şengün e övgü #2

    Orlando'ya karşı 20 sayı ile oynadı

    Bu arada Alperen'in 20 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparak başarılı performans gösterdiği karşılaşmada Houston Rockets, Orlando Magic'i 134-127 yenerek 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

    Maçta 29 dakika 2 saniye süre alan Alperen, ayrıca 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla galibiyete büyük katkı verdi.

    FIBA dan Alperen Şengün e övgü #3


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