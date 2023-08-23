FIBA'nın yeni başkanı Saud Ali Al Thani oldu

FIBA 22. kongresi bugün Filipinler’in başkenti Manila'da başladı. Kongrede gelecek dönem olan 2023-2027 döngüsü için yeni FIBA Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi.
Hamane Niang'ın yerine geçerek FIBA'nın yeni başkanı olan Şeyh Saud Ali Al Thani, tüm katılımcılar tarafından oy birliğiyle seçildi.
Şeyh Saud Ali Al Thani, 2019'da başlayan dönemin FIBA Başkan Yardımcısı ve 2002'den beri FIBA Asya Başkanı olarak, daha önce Katar Basketbol Federasyonu Başkanı ve Katar Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmıştı.
"Bu sorumluluğu üstlenmek benim için büyük bir onurdur"
Thani, seçildikten sonra yaptığı açıklamada,
Bu sorumluluğu üstlenmek benim için, ülkem Katar için ve Asya kıtamız için büyük bir onurdur. Şimdi tüm beş bölgedeki 212 ulusal federasyonun çıkarlarını temsil ediyorum. Basketbol küresel bir spor ve bu en önemli gücümüzdür. Bugün sadece bir söz verebilirim o da FIBA liderleri ve tüm merkez kurul üyeleriyle birlikte basketbolun ve FIBA'nın iyiliği için çalışacağımdır.
2023 ile 2027 dönemi için merkez kurul üyeleri aşağıdaki gibi oluştu:
Carol Callan - ABD
Yamil Alejandro Bukele Perez - El Salvador
Usie Richards - Virgin Adaları
Yuko Mitsuya - Japonya
Yao Ming - Çin
Carmen Tocala - Romanya
Matej Erjavec - Slovenya
Asterios Zois - Yunanistan
Tor Christian Bakken - Norveç
Jubilee Kuartei - Palau
Burton Ross Shipley - Yeni Zelanda
Pascale Mugwaneza - Ruanda
Jean-Michel Ramaroson - Madagaskar
Yeni oluşturulan merkez yönetim kurulu, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Finalleri hafta sonu vesilesiyle ilk kez 9 Eylül Cumartesi günü Manila'da toplanacak.