FIBA'nın yeni başkanı Saud Ali Al Thani oldu Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) bugün gerçekleştirilen 22. kongresinde başkanlığa Şeyh Saud Ali Al Thani seçildi.

İHA

FIBA 22. kongresi bugün Filipinler’in başkenti Manila'da başladı. Kongrede gelecek dönem olan 2023-2027 döngüsü için yeni FIBA Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi.

Hamane Niang'ın yerine geçerek FIBA'nın yeni başkanı olan Şeyh Saud Ali Al Thani, tüm katılımcılar tarafından oy birliğiyle seçildi.

Şeyh Saud Ali Al Thani, 2019'da başlayan dönemin FIBA Başkan Yardımcısı ve 2002'den beri FIBA Asya Başkanı olarak, daha önce Katar Basketbol Federasyonu Başkanı ve Katar Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmıştı.

"Bu sorumluluğu üstlenmek benim için büyük bir onurdur"

Thani, seçildikten sonra yaptığı açıklamada,

Bu sorumluluğu üstlenmek benim için, ülkem Katar için ve Asya kıtamız için büyük bir onurdur. Şimdi tüm beş bölgedeki 212 ulusal federasyonun çıkarlarını temsil ediyorum. Basketbol küresel bir spor ve bu en önemli gücümüzdür. Bugün sadece bir söz verebilirim o da FIBA liderleri ve tüm merkez kurul üyeleriyle birlikte basketbolun ve FIBA'nın iyiliği için çalışacağımdır.

2023 ile 2027 dönemi için merkez kurul üyeleri aşağıdaki gibi oluştu:

Carol Callan - ABD

Yamil Alejandro Bukele Perez - El Salvador

Usie Richards - Virgin Adaları

Yuko Mitsuya - Japonya

Yao Ming - Çin

Carmen Tocala - Romanya

Matej Erjavec - Slovenya

Asterios Zois - Yunanistan

Tor Christian Bakken - Norveç

Jubilee Kuartei - Palau

Burton Ross Shipley - Yeni Zelanda

Pascale Mugwaneza - Ruanda

Jean-Michel Ramaroson - Madagaskar

Yeni oluşturulan merkez yönetim kurulu, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Finalleri hafta sonu vesilesiyle ilk kez 9 Eylül Cumartesi günü Manila'da toplanacak.