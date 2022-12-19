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Final-Four'un ev sahipleri açıklandı
EuroLeague yönetimi, 2023 Final Four'un Litvanya'da 2014 Final Four'un ise Almanya'da yapılacağını duyurdu.
- 19.12.2022 - 14:32
EuroLeague'de önümüzdeki 2 yılın Final-Four organizasyonlarına ev sahipliği yapacak şehirler resmen açıklandı.
EuroLeague yönetiminden yapılan açıklamada 2023 yılı Final-Four'a Litvanya'nın Kaunas şehrinin, 2024 yılı Final-Four'a ise Almanya'nın Berlin şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.
2023 Kaunas'ta 2024 Berlin'de oynanacak
Açıklamada ayrıca Kaunas'ta düzenlenecek olan organizasyonun Zalgirio Arena'da, Berlin'de düzenlenecek olan organizasyonun ise Mercedes-Benz Arena'da oynanacağı ifade edildi.
Biletler 17 Ocak'ta satışa çıkacak
Mevcut sezonu ilgilendiren Kaunas'taki Final-Four'un biletlerinin ise 17 Ocak'ta satışa sunulacağı belirtildi.