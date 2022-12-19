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    Final-Four'un ev sahipleri açıklandı

    EuroLeague yönetimi, 2023 Final Four'un Litvanya'da 2014 Final Four'un ise Almanya'da yapılacağını duyurdu.
    • 19.12.2022 - 14:32
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    Final-Four'un ev sahipleri açıklandı

    EuroLeague'de önümüzdeki 2 yılın Final-Four organizasyonlarına ev sahipliği yapacak şehirler resmen açıklandı.

    EuroLeague yönetiminden yapılan açıklamada 2023 yılı Final-Four'a Litvanya'nın Kaunas şehrinin, 2024 yılı Final-Four'a ise Almanya'nın Berlin şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.

    2023 Kaunas'ta 2024 Berlin'de oynanacak

    Açıklamada ayrıca Kaunas'ta düzenlenecek olan organizasyonun Zalgirio Arena'da, Berlin'de düzenlenecek olan organizasyonun ise Mercedes-Benz Arena'da oynanacağı ifade edildi.

    Final-Four un ev sahipleri açıklandı #1

    Biletler 17 Ocak'ta satışa çıkacak

    Mevcut sezonu ilgilendiren Kaunas'taki Final-Four'un biletlerinin ise 17 Ocak'ta satışa sunulacağı belirtildi.

    Final-Four un ev sahipleri açıklandı #2


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