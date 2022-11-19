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Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray NEF maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol Süper Ligi

Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray NEF maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi 7. hafta da Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray NEF'i konuk edecek. Peki Bursaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...