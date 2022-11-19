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    Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray NEF maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol Süper Ligi

    Basketbol Süper Ligi 7. hafta da Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray NEF'i konuk edecek. Peki Bursaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
    • 19.11.2022 - 14:33
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    Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray NEF maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol Süper Ligi

    Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu 7. hafta karşılaşmaları heyecanla devam ediyor.

    Bursaspor son maçında Petkimspor'a yenilmişti. Galatasaray NEF ise TOFAŞ'ı mağlup etti.

    Bu sezon ligdeki 5 maçının 4'ünde galip gelen Frutti Extra Bursaspor, tek yenilgisini son maçı olan Petkimspor'a karşı aldı.

    6. haftanın açılış maçında TOFAŞ'ı konuk eden sarı-kırmızılılar ise, maçı 90-76 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

    Bursaspor - Galatasaray NEF maçı yaklaştıkça, maça ait detaylar taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray NEF maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol Süper Ligi #1

    Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray NEF maçı ne zaman?

    Merakla beklenen Bursaspor - Galatasaray NEF mücadelesi 19 Kasım 2022 Cumartesi (bugün) saat 20:30'da gerçekleşecek.

    Maç hangi kanalda yayınlanacak?

    Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray NEF maçı beIN Sports 5 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

    Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray NEF maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol Süper Ligi #2


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