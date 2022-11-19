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- Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray NEF maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol Süper Ligi
Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray NEF maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol Süper Ligi
- 19.11.2022 - 14:33
Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu 7. hafta karşılaşmaları heyecanla devam ediyor.
Bursaspor son maçında Petkimspor'a yenilmişti. Galatasaray NEF ise TOFAŞ'ı mağlup etti.
Bu sezon ligdeki 5 maçının 4'ünde galip gelen Frutti Extra Bursaspor, tek yenilgisini son maçı olan Petkimspor'a karşı aldı.
6. haftanın açılış maçında TOFAŞ'ı konuk eden sarı-kırmızılılar ise, maçı 90-76 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
Bursaspor - Galatasaray NEF maçı yaklaştıkça, maça ait detaylar taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray NEF maçı ne zaman?
Merakla beklenen Bursaspor - Galatasaray NEF mücadelesi 19 Kasım 2022 Cumartesi (bugün) saat 20:30'da gerçekleşecek.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray NEF maçı beIN Sports 5 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.