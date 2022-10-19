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    Frutti Extra Bursaspor - Joventut Badalona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    EuroCup'ta yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor A grubu ikinci maçında Joventut Badalona'yı ağırlayacak. İşte zorlu maçın detayları..
    • 19.10.2022 - 16:45
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    Frutti Extra Bursaspor - Joventut Badalona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ülkemizi EuroCup'ta temsil eden Frutti Extra Bursaspor takımımız bugün sahasında İspanyol ekibi Joventut Badalona'yı konuk edecek.

    Temsilcimiz EuroCup'ta deplasmanda oynadığı ilk maçta deplasmanda Cedevita Olimpija'yı 73-81'lik skorla yenmeyi başardı. Frutti Extra Bursaspor ikinci maçında sahasında Joventut Badalona ile karşılaşacak.

    Maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Sporseverler maçın detaylarını internette araştırmaya başladı.

    Peki Frutti Extra Bursaspor - Joventut Badalona maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

    Frutti Extra Bursaspor - Joventut Badalona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Frutti Extra Bursaspor - Joventut Badalona maçı saat kaçta?

    Frutti Extra Bursaspor - Joventut Badalona EuroCup maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.


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