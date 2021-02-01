Euro
8.6885
-2.22%
Dolar
7.1884
-1.79%
Altın
431.6
-0.45%
Borsa
1.496
1.55%
Bitcoin
244.450
-0.55%
EXEN Coin
17.90
0.61%
16ºC
İstanbul
Puslu güneşli 16 C

    Furkan Korkmaz 17 sayı attı Philadelphia kazandı

    NBA'deki yıldızımız Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı maçta Philadelphia 76ers, Indiana Pacers'ı 9 sayı farkla mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 14:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Furkan Korkmaz 17 sayı attı Philadelphia kazandı

    Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 17 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-110 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

    Furkan Korkmaz 17 sayı attı Philadelphia kazandı #1

    CEDİ OSMAN DA 9 SAYI ATTI

    76ers'ta Tobias Harris 27, Ben Simmons 21 sayı üretirken; Dwight Howard 11 sayı, 15 ribuantla  "double double" yaptı.

    Pacers'ta Malcolm Brogdon, 25 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Domantas Sabonis 21, Aaron Holiday 17 sayı kaydetti.

    Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 9 sayı, 1 ribauntla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 109-104 yenildi.

    Ev sahibi ekipte Anthony Edwards ve Malik Beasley 23'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

    Konuk takımda ise Andre Drummond'un 25 sayı, 22 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Darius Garland 17, Colin Sexton 16 sayıyla maçı tamamladı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir