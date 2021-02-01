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- Furkan Korkmaz 17 sayı attı Philadelphia kazandı
Furkan Korkmaz 17 sayı attı Philadelphia kazandı
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 14:30
- Güncelleme : 01.02.2021 - 14:31
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 17 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-110 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
CEDİ OSMAN DA 9 SAYI ATTI
76ers'ta Tobias Harris 27, Ben Simmons 21 sayı üretirken; Dwight Howard 11 sayı, 15 ribuantla "double double" yaptı.
Pacers'ta Malcolm Brogdon, 25 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Domantas Sabonis 21, Aaron Holiday 17 sayı kaydetti.
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 9 sayı, 1 ribauntla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 109-104 yenildi.
Ev sahibi ekipte Anthony Edwards ve Malik Beasley 23'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Konuk takımda ise Andre Drummond'un 25 sayı, 22 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Darius Garland 17, Colin Sexton 16 sayıyla maçı tamamladı.