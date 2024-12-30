Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Fransa ekibi Monaco ile yollarını ayıran milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Son olarak EuroLeague ekiplerinden Monaco forması giyen, 2017-2024 yılları arasında Philadelphia 76ers formasıyla NBA’de gururla izlediğimiz milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık.