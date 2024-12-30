Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Fransa ekibi Monaco ile yollarını ayıran milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Son olarak EuroLeague ekiplerinden Monaco forması giyen, 2017-2024 yılları arasında Philadelphia 76ers formasıyla NBA’de gururla izlediğimiz milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık.
MONACO YOLLARINI AYIRMIŞTI
Monaco, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtmişti.
Fransa ekibi, Furkan Korkmaz'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadığını kaydetmişti.
EUROLEAGUE'DE SADECE 3 MAÇA ÇIKTI
Milli basketbolcu, bu sezon EuroLeague'de sadece 3 maçta forma giyebildi. Furkan, 7 yıllık NBA serüveninin ardından sezon başında Avrupa'ya dönmüştü.
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