Furkan Korkmaz için Türk takımları seferber oldu! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu Efes... Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu Efes, NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ın serbest bıraktığı Furkan Korkmaz için harekete geçti.

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NBA'de takasın son günlerinden Philadelphisa tarafından Indiana Pacers'a takaslanan ve daha formayı giymeden serbest bırakılan Furkan Korkmaz, önce Fenerbahçe ile masaya oturdu.

3 takımla görüştü

EuroLeague'de transfer dönemi bittiği için imza atması durumunda bu sezon sadece ligde forma giyecek olan Furkan Korkmaz için Fenerbahçe, uzun vadeli bir kontrat önerdi.

Furkan Korkmaz, Fenerbahçe ile görüştükten sonra devreye Beşiktaş Emlakjet girdi. Şube yöneticisi Umut Tahir Güneş'in çağrısı sonrası Furkan, Beşiktaş ile de masaya oturdu ve görüştü.

Furkan Korkmaz'ın eski takımı Anadolu Efes de milli oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi ancak bu ihtimalin düşük olduğu öğrenildi.

6 yıl NBA'de oynadı

6 yıllık NBA kariyerinde 328 maça çıkan 26 yaşındaki milli şutör, yüzde 35.6 üçlük ile 6.8 sayı, 2 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakalamıştı.