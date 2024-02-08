Furkan Korkmaz, Indiana Pacers'a takas edildi 26 yaşındaki milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2017'den bu yana formasını giydiği Philadelphia 76ers ayrılarak Indiana Pacers'ın yolunu tuttu.

AA

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, Indiana Pacers'a takas edildi.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, Buddy Hield'ı 76ers'a gönderen Pacers, karşılığında Furkan Korkmaz ve Marcus Morris'i kadrosuna katarken 3 adet ikinci tur draft hakkı da elde etti.

2017'den bu yana NBA'de oynuyor

76ers'ta son iki yıldır forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki Furkan, 2017'den beri görev yaptığı NBA'de maç başına 6,8 sayı, 2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)