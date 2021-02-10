Furkan Korkmaz: O an NBA'e ait olduğumu hissetmiştim

Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, NBA'e ait olduğunu ne zaman anladığını ortaya çıkardı.

Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, NBA'e ait olduğunu ne zaman anladığını ortaya çıkardı.

Furkan, 2017'de NBA'e gittiğinden beri, rolünün her sezon kademeli olarak büyüdüğünü görmüştü. 2016 NBA Draftı'nda 26'ncı sıradan seçilen Furkan, 76ers ile ilk yılında yalnızca 14 maçta çıkmış ve o zamandan beri takımın kilit bir üyesi olmuştu.





"NBA'E AİT OLDUĞUMU HİSSETMİŞTİM"

23 yaşındaki şutör guard, TalkBasket.net ile yaptığı bir soru cevap oturumunda, NBA'e ait olduğunu, geçtiğimiz sezon Portland Trail Blazers'a karşı maç kazandıran üçlüğü attığı an anladığını söyledi:

"Portland maçında o şutu soktuğumda, NBA'e ait olduğumu hissetmiştim."