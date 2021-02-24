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- Furkan Korkmaz'dan 19 sayı 7 ribaunt
Furkan Korkmaz'dan 19 sayı 7 ribaunt
NBA'deki temsilcilerimizden Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers'in Toronto Raptors'u 109-102 yendiği maçta gösterdiği performansla alınan galibiyette önemli rol oynadı.
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 15:09
NBA'de Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers, Raptors'a konuk oldu.
76ers'ta Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Furkan Korkmaz 19 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve Joel Embiid 18 sayı, 12 ribaunt üretti.
Raptors'ta Norman Powell 24 sayı, 6 asist, 3 top çalma, Pascal Siakam ise 22 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.
CEDİ'NİN TAKIMI 10 MAÇ SONRA KAZANDI
Diğer taraftan Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'u 112-111 yenerek mağlubiyet serisini sonlandırdı.
Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 29 sayı, 5 asist üreten Collin Sexton ve 17 sayı, 8 asistle mücadele eden Darius Garland taşıdı.
Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 11 sayı, 3 asist, 2 ribauntla müsabakayı tamamladı.