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    Furkan Korkmaz'dan 19 sayı 7 ribaunt

    NBA'deki temsilcilerimizden Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers'in Toronto Raptors'u 109-102 yendiği maçta gösterdiği performansla alınan galibiyette önemli rol oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 15:09
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    Furkan Korkmaz'dan 19 sayı 7 ribaunt

    NBA'de Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers, Raptors'a konuk oldu.

    76ers'ta Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Furkan Korkmaz 19 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve Joel Embiid 18 sayı, 12 ribaunt üretti.

    Raptors'ta Norman Powell 24 sayı, 6 asist, 3 top çalma, Pascal Siakam ise 22 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

    CEDİ'NİN TAKIMI 10 MAÇ SONRA KAZANDI

    Diğer taraftan Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'u 112-111 yenerek mağlubiyet serisini sonlandırdı.

    Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 29 sayı, 5 asist üreten Collin Sexton ve 17 sayı, 8 asistle mücadele eden Darius Garland taşıdı.

    Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 11 sayı, 3 asist, 2 ribauntla müsabakayı tamamladı.

    Furkan Korkmaz dan 19 sayı 7 ribaunt #1

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