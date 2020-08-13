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- Furkan Korkmaz'ın 21 sayısı Philadelphia'ya yetmedi
Furkan Korkmaz'ın 21 sayısı Philadelphia'ya yetmedi
- Haber Merkezi
- 13.08.2020 - 12:55
NBA'de maçlar devam ediyor. Indiana Pacers ise Houston Rockets'ı 108-104 ile geçti. Philadelphia 76'ers, Toronto Raptors ile karşılaştı.
Maça iyi başlayan Philadelphia 76'ers devreye 62-57 üstünlükle girdi. Soyunma odası dönüşünde daha etkili oynayan Toronto bu çeyrekte rakibinden 9 sayı fazla kaydederek son 12 dakikaya önde girdi.
Dördüncü periyotun ortalarında skor üstünlüğünü tekrar eline alan Philadelphia, son 2 dakikaya girilitken 6 sayılık skor avantajına sahipti.
FURKAN KORKMAZ 21 SAYI 5 RİBAUNTLA OYNADI
Bu bölümde üst üste top kayıpları yapan Philadelphia 76'ers, Toronto Raptors'a 125-121 mağlup oldu. Kazanan ekipte Kyle Lowry 19 sayı ile öne çıktı.
Philadelphia'da ise temsilcimiz Furkan Korkmaz 29 dakika süre aldığı maçta 21 sayı 5 ribaunt 4 asist ile Orlando'daki en iyi maçını çıkardı.