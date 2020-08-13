Dolar
7.3308
-0.0381%
Euro
8.6827
0.4732%
Altın
1930.9
0.7755%
Borsa
1115.28
0.0987%
G. Altın
455.619
0.7888%
Bitcoin
83435.59
-1.3415%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Furkan Korkmaz'ın 21 sayısı Philadelphia'ya yetmedi

    NBA'deki temsilcilerimizden Furkan Korkmaz, Toronto Raptors karşılaşmasında 21 sayı atarak etkili bir performans gösterse de mağlubiyeti engelleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 12:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Furkan Korkmaz'ın 21 sayısı Philadelphia'ya yetmedi

    NBA'de maçlar devam ediyor. Indiana Pacers ise Houston Rockets'ı 108-104 ile geçti. Philadelphia 76'ers, Toronto Raptors ile karşılaştı.

    Maça iyi başlayan Philadelphia 76'ers devreye 62-57 üstünlükle girdi. Soyunma odası dönüşünde daha etkili oynayan Toronto bu çeyrekte rakibinden 9 sayı fazla kaydederek son 12 dakikaya önde girdi.

    Dördüncü periyotun ortalarında skor üstünlüğünü tekrar eline alan Philadelphia, son 2 dakikaya girilitken 6 sayılık skor avantajına sahipti.

    Furkan Korkmaz ın 21 sayısı Philadelphia ya yetmedi #1

    FURKAN KORKMAZ 21 SAYI 5 RİBAUNTLA OYNADI

    Bu bölümde üst üste top kayıpları yapan Philadelphia 76'ers, Toronto Raptors'a 125-121 mağlup oldu. Kazanan ekipte Kyle Lowry 19 sayı ile öne çıktı.

    Philadelphia'da ise temsilcimiz Furkan Korkmaz 29 dakika süre aldığı maçta 21 sayı 5 ribaunt 4 asist ile Orlando'daki en iyi maçını çıkardı.

    Görüş Bildir