Furkan Korkmaz'ın 21 sayısı Philadelphia'ya yetmedi

NBA'deki temsilcilerimizden Furkan Korkmaz, Toronto Raptors karşılaşmasında 21 sayı atarak etkili bir performans gösterse de mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'de maçlar devam ediyor. Indiana Pacers ise Houston Rockets'ı 108-104 ile geçti. Philadelphia 76'ers, Toronto Raptors ile karşılaştı.

Maça iyi başlayan Philadelphia 76'ers devreye 62-57 üstünlükle girdi. Soyunma odası dönüşünde daha etkili oynayan Toronto bu çeyrekte rakibinden 9 sayı fazla kaydederek son 12 dakikaya önde girdi.

Dördüncü periyotun ortalarında skor üstünlüğünü tekrar eline alan Philadelphia, son 2 dakikaya girilitken 6 sayılık skor avantajına sahipti.

FURKAN KORKMAZ 21 SAYI 5 RİBAUNTLA OYNADI

Bu bölümde üst üste top kayıpları yapan Philadelphia 76'ers, Toronto Raptors'a 125-121 mağlup oldu. Kazanan ekipte Kyle Lowry 19 sayı ile öne çıktı.

Philadelphia'da ise temsilcimiz Furkan Korkmaz 29 dakika süre aldığı maçta 21 sayı 5 ribaunt 4 asist ile Orlando'daki en iyi maçını çıkardı.