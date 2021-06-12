Furkan’ın 14 sayısı Philadelphia’yı seride öne geçirdi

NBA’de dün gece 2 karşılaşma gerçekleşti. Play-off yarı final serilerinde Philadelphia, Atlanya’ya konuk olurken, Denver evinde Utah Jazz’ı ağırladı.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Play-off heyecanı sürüyor. MVP seçilen Nikola Jokic’in takımı Denver, Phoenix Suns’a mağlup oldu. Temsilcimiz Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia ise Atlanta Hawks’a karşı galip geldi.

PHILADELPHIA SERİDE 2-1 ÖNE GEÇTİ

State Farm Arena’da oynanan Doğu Konferansı mücadelesinde Philadelphia rakibi Atlanta Hawks’ı 127 - 111’le geçerek seride durumu 2-1 yaptı.

Joel Embiid 27 sayı, 9 ribaund ve 8 asist ile takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olurken, Furkan Korkmaz ise 14 sayı ve 1 asist ile galibiyete katkıda bulundu.

Ev sahibi ekipte ise Trae Young 28 sayı, 8 asistle geceyi tamamlarken, John Collins 23 sayı ve 7 ribaundla oynayıp mağlubiyete engel olamadı.

PAUL VE BOOKER İKİLİSİ MAÇI ALDI

Phoenix Suns, Batı Konferansı yarı final serisinin 3. maçında Denver Nuggets’ı 116 - 102 mağlup etti.

Phoenix Suns’da geceye yıldız oyuncular ağırlığını koydu. 28 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynayan Devin Booker’a 27 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle Chris Paul eşlik etti. Deande Ayton ise 10 sayı, 15 ribaund ile geceyi tamamladı.

Denver Nuggets’ta ise sezon MVP’si Nikola Jokic 32 sayı, 10 asist ve 20 ribaundla gecenin en skorer ismi oldu. MVP Jokic’in bu performansı mağlubiyeti engelleyemedi ve seride durum 3-0 oldu.

Fotoğraflar Nba.com'dan alınmıştır.