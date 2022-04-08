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    Galatasaray, 2022 EuroCup Women'da üçüncü oldu

    Galatasaray, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 75-67 yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda (EuroCup Women) 3’üncü oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 10:14
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    Galatasaray, 2022 EuroCup Women'da üçüncü oldu

    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) Final Four finalinin 3’üncülük maçı Fransa’nın Bourges kentinde oynandı. Bourges’te Türk derbisinde ev sahibi olan Galatasaray, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi.

    Maça Kaela Davis, Kelsey Plum, Tina Krajisnik, Merve Aydın, Shante Evans 5’lisi ile başlangıç yapan Galatasaray, ilk periyotu 13-13 kapattı. İkinci periyotta rakibine üstünlük sağlayan Galatasaray, periyodu 42-34 önde tamamladı. Büyük mücadeleye sahne olan üçüncü çeyreği de Galatasaray 59-42 üstünlükle noktaladı.

    EuroCup Women’da üçüncülük

    Maçın son periyotun bitimine 3 dakika 5 saniye kala Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi’nden Zellous 5 faulle oyun dışı kaldı. 4’nücü periyot Galatasaray’ın 75-67 üstünlüğü ile sona erdi.

    Galatasaray, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 75-67 yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda (EuroCup Women) 3’üncü oldu.


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