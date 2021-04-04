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    Galatasaray, Afyon Belediyesi’ni farklı yendi

    Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Afyon Belediyesi'ni 40 sayı farkla yendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 14:53
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    Galatasaray, Afyon Belediyesi’ni farklı yendi

    ING Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında Galatasaray, Afyon Belediyesi’ni konuk etti.

    Galatasaray baştan sona önde götürdüğü maçı 110-70’lik skorla 40 sayılık farkla rahat kazandı.

    GALATASARAY LİGDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

    Bu sonuçla ligde kalma mücadelesi veren Galatasaray kritik bir galibiyet alarak 9. kez kazanırken playoff mücadelesi veren Afyon Belediyesi ise 12 galibiyette kaldı ve 15. yenilgisini yaşadı.

    Galatasaray’da Jordan Crawford 6/8 üç sayılık basketle 30 sayıyla oynarken Pierre Jackson da 27 sayı – 8 ribaund – 7 asist ile triple-double’ı zorlayan bir performansa imza attı.

    Afyon Belediyesi’nde Chris Wright 22 sayıyla oynarken Evaldas Kairys ise 15 sayıyla mücadele etti.

    Galatasaray, Afyon Belediyesi’ni farklı yendi #1

    Galatasaray, Afyon Belediyesi’ni farklı yendi #2

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