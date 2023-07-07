Galatasaray, Akwasi Yeboah'yı resmen açıkladı Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Darüşşafaka forması giyen Akwasi Yeboah'yı transfer etti.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Darüşşafaka'da geçiren basketbolcu Akwasi Yeboah'yı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında üçüncü yabancı transferinin 1,98 metre boyundaki Yeboah ile 1+1 yıllık anlaşılarak gerçekleştirildiği belirtildi.

"Başarılarla dolu bir yıl diliyoruz"

Açıklamada, şöyle denildi:

Yeni transferimiz Akwasi Yeboah'ya, 'Galatasaray ailesine hoş geldin.' diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz.

Darüşşafaka'da 36 maça çıktı

Darüşşafaka formasıyla geçen sezon Basketbol Süper Ligi'ndeki 22 müsabakada 21.6 dakika, 8,5 sayı, 3,7 ribaunt istatistikleri yakalayan 26 yaşındaki basketbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 14 maçta ise 5,7 sayı, 3,1 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.