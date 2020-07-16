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Galatasaray, Alex Hamilton ile anlaştı
Galatasaray Doğa Sigorta, Maccabi Rishon'dan Alex Hamilton ile 1+1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
- Haber Merkezi
- 16.07.2020 - 13:25
Galatasaray Doğa Sigorta, kadrosunu güçlendirme devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Maccabi Rishon forması giyen Alex Hamilton ile el sıkıştı.
26 yaşındaki ABD'li şutör gard, Galatasaray ile anlaşmaya varmasının ardından sarı-kırmızılı kulübü sosyal medya hesabından takibe aldı.
Basketbolda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bu anlaşmayı kısa bir süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
Geçen sezon 24 maçta forma giyen Alex Hamilton, 15.8 sayı ortalamasıyla oynadı