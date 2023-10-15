Galatasaray, Aliağa Petkimspor'a mağlup oldu Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Aliağa Petkimspor'a 76-74 yenildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Enka Spor Salonu'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçı ev sahibi ekip Aliağa Petkimspor, 76-74'lük skorla kazandı.

Aliağa Petkimspor soyunma odasına 10 sayı önde girdi

İlk 5 dakikası ev sahibinin 9-7 üstünlüğüyle geçilen müsabakada Aliağa Petkimspor, Thomas ile 6 sayı bulurken, rakip takımda Radebaugh ile sayılar buldu. İlk periyot ev sahibi takımını 22-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyota Galatasaray, ataklarını sayıya dönüştüremezken, periyota daha atak bir oyunla başlayan Aliağa Petkimspor Efianayi ve Zoriks sayılarıyla ilk 5 dakikada farkı 6 sayıya (35-26) kadar çıkardı. Konuk takım Buğrahan Tuncer ve Walden üst üste attığı sayılar atmasına rağmen, soyunma odasına 46-36 yenik gitti.

Galatasaray, sahadan mağlup ayrıldı

Konuk ekip, üçüncü periyota İsmet Akpınar'ın etkili oyunuyla başladı. Aliağa Petkimspor da Thomas ve Zoriks bulduğu sayılarla 25. dakikayı 56-48 önde tamamladı.

Ev sahibi takımda Mahir Ağva sayılarına Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla karşılık veren Galatasaray, periyotu 62-53 geride tamamladı.

Karşılıklı atılan basketlerle devam eden maçın son 5 dakikasına ev sahibi takımın 9 sayı (68-59) üstünlüğüyle girildi. Maçın bitmesine bir dakika kala Martin'in 3 sayılık atışı baskete çevirmesiyle Galatasaray son 55 saniyeye 72-70 mağlup girdi. Son dakikaları çekişmeli geçen mücadeleyi ev sahibi ekip Aliağa Petkimspor, 76-74 kazandı.