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Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti
Türkiye Basketbol Süper Lig'i 3. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 84-66 mağlup etti.
- 17.10.2022 - 21:10
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 3. haftanın kapanış maçında Aliağa Petkimspor ile Galatasaray Nef kozlarını paylaştı.
İkinci yarıda vitesi arttıran Galatasaray, sahadan 84-66'lık skorla galip ayrıldı.
Galatasaray, ilk galibiyetini aldı
Bu sonuçla Galatasaray ligde ilk galibiyetini alırken Petkimspor ise 2. yenilgisini yaşadı. Ligin dördüncü haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile karşılaşacakken Petkimspor ise Darüşşafaka‘nın konuğu olacak.
Ennis 17 sayıyla Galatasaray'ın en skoreri oldu
Galatasaray'da Dylan Ennis 17 sayı – 4 ribaund, Angelo Caloiaro 18 sayı – 7 ribaund, Dee Bost 13 sayı – 5 asist, Raymar Morgan 12 sayı – 6 ribaund, Sadık Emir Kabaca 11 sayı – 3 ribaund – 4 asistle mücadele etti.
Simmons'ın 22 sayısı galibiyete yetmedi
Aliağa Petkimspor’da Jeremy Simmons 22 sayı – 8 ribaund, Silas Melson 14 sayı – 4 ribaund – 6 asist ile oynadı.