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    Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 3. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 84-66 mağlup etti.
    • 17.10.2022 - 21:10
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    Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 3. haftanın kapanış maçında Aliağa Petkimspor ile Galatasaray Nef kozlarını paylaştı.

    İkinci yarıda vitesi arttıran Galatasaray, sahadan 84-66'lık skorla galip ayrıldı.

    Galatasaray, ilk galibiyetini aldı

    Bu sonuçla Galatasaray ligde ilk galibiyetini alırken Petkimspor ise 2. yenilgisini yaşadı. Ligin dördüncü haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile karşılaşacakken Petkimspor ise Darüşşafaka‘nın konuğu olacak.

    Galatasaray, Aliağa Petkimspor u mağlup etti #1

    Ennis 17 sayıyla Galatasaray'ın en skoreri oldu

    Galatasaray'da Dylan Ennis 17 sayı – 4 ribaund, Angelo Caloiaro 18 sayı – 7 ribaund, Dee Bost 13 sayı – 5 asist, Raymar Morgan 12 sayı – 6 ribaund, Sadık Emir Kabaca 11 sayı – 3 ribaund – 4 asistle mücadele etti.

    Galatasaray, Aliağa Petkimspor u mağlup etti #2

    Simmons'ın 22 sayısı galibiyete yetmedi

    Aliağa Petkimspor’da Jeremy Simmons 22 sayı – 8 ribaund, Silas Melson 14 sayı – 4 ribaund – 6 asist ile oynadı.

    Galatasaray, Aliağa Petkimspor u mağlup etti #3

    Galatasaray, Aliağa Petkimspor u mağlup etti #4

    Galatasaray, Aliağa Petkimspor u mağlup etti #5


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