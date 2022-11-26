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    Galatasaray, Andreas Pistiolis’in sözleşmesini uzattı

    Galatasaray Yunan çalıştırıcı Andreas Pistiolis'in sözleşmesini 2024-2025 sezonunun sonuna kadar uzattı.
    • 26.11.2022 - 17:58
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    Galatasaray, Andreas Pistiolis’in sözleşmesini uzattı

    2021-2022 sezonunun ortasında Galatasaray, Ekrem Memnun’la yollarını ayırarak genç koç Andreas Pistiolis’le 1.5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

    Kısa sürede yaptığı büyük etkiyle taraftarların sevgilisi haline gelen Pistiolis, kariyerini en az 3 yıl boyunca Galatasaray‘da sürdürecek.

    Sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

    Galatasaray, yapılan duyuruyla koç Andreas Pistiolis’in sözleşmesinin 2024-2025 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Yunan çalıştırıcının mevcut kontratı, bu sezonun 2022-2023 sonunda bitecekti.

    Galatasaray, Andreas Pistiolis’in sözleşmesini uzattı #1

    Avrupa'nın dev ekiplerinde görev aldı

    Daha önce uzun yıllar boyunca Panathinaikos ve CSKA Moskova gibi dev ekiplerde asistan koç olarak görev yapan 44 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde başantrenörlüğe ilk kez Galatasaray ile adım atmıştı.

    Galatasaray, Andreas Pistiolis’in sözleşmesini uzattı #2

    Galatasaray'da başarılı oldu

    Ülkemizde kısa süre içerisinde önemli bir etki yapan Pistiolis, geçtiğimiz sezon Galatasaray’ı Basketbol Süper Ligi playoffunun yarı finallerine kadar taşımayı başarmıştı.

    Yarı finallerde ise sarı-kırmızılı ekip, zorlu rakibi Anadolu Efes‘i elemenin eşiğine kadar gelmişti.

    Galatasaray, Andreas Pistiolis’in sözleşmesini uzattı #3

    Takım çıkışa geçti

    2022-2023 sezonuna yavaş bir başlangıç yapsa da son haftalarda toparlanan Galatasaray, Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki son 3 maçını kazanmış durumda.

    Galatasaray, Andreas Pistiolis’in sözleşmesini uzattı #4


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