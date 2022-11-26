Galatasaray, Andreas Pistiolis’in sözleşmesini uzattı

Galatasaray Yunan çalıştırıcı Andreas Pistiolis'in sözleşmesini 2024-2025 sezonunun sonuna kadar uzattı.

2021-2022 sezonunun ortasında Galatasaray, Ekrem Memnun’la yollarını ayırarak genç koç Andreas Pistiolis’le 1.5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Kısa sürede yaptığı büyük etkiyle taraftarların sevgilisi haline gelen Pistiolis, kariyerini en az 3 yıl boyunca Galatasaray‘da sürdürecek.

Sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Galatasaray, yapılan duyuruyla koç Andreas Pistiolis’in sözleşmesinin 2024-2025 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Yunan çalıştırıcının mevcut kontratı, bu sezonun 2022-2023 sonunda bitecekti.

Avrupa'nın dev ekiplerinde görev aldı

Daha önce uzun yıllar boyunca Panathinaikos ve CSKA Moskova gibi dev ekiplerde asistan koç olarak görev yapan 44 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde başantrenörlüğe ilk kez Galatasaray ile adım atmıştı.

Galatasaray'da başarılı oldu

Ülkemizde kısa süre içerisinde önemli bir etki yapan Pistiolis, geçtiğimiz sezon Galatasaray’ı Basketbol Süper Ligi playoffunun yarı finallerine kadar taşımayı başarmıştı.

Yarı finallerde ise sarı-kırmızılı ekip, zorlu rakibi Anadolu Efes‘i elemenin eşiğine kadar gelmişti.

Takım çıkışa geçti

2022-2023 sezonuna yavaş bir başlangıç yapsa da son haftalarda toparlanan Galatasaray, Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki son 3 maçını kazanmış durumda.