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    Galatasaray, Bahçeşehir Koleji karşısında kazandı

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 9. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 86-79 mağlup etti.
    • 03.12.2022 - 22:49
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 22:55
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    Galatasaray, Bahçeşehir Koleji karşısında kazandı

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 9. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

    Konuk ekip baştan sona önde götürdüğü maçı 79-86’lık skorla kazanmayı başardı.

    Galatasaray 4. galibiyetini aldı

    Bu sonuçla Galatasaray 4. galibiyetini alırken Bahçeşehir Koleji ise 6. yenilgisini yaşadı.

    Galatasaray, Bahçeşehir Koleji karşısında kazandı #1

    Kasey Shepherd, Bahçeşehir'in en skorer oyuncusu oldu

    Bahçeşehir Koleji’nde Kasey Shepherd 19 sayıyla oynarken Jerry Boutsiele 12 sayı – 10 ribaund – 3 blok, Berkay Candan 12, Muhammed Baygül 9, James Gist de 5 sayıyla maçı tamamladı. Kartal Özmızrak 8, Yiğit Arslan da 12 sayıyla oynadı.

    Galatasaray, Bahçeşehir Koleji karşısında kazandı #2

    Caloiaro ve Sadık galibiyette büyük pay sahibi oldu

    Galatasaray’da Sadık Emir Kabaca 17 sayı – 6 ribaund ile oynarken Dylan Ennis 18 sayı – 5 ribaund – 3 asist, Angelo Caloiaro 19 sayı – 6 ribaund, Ian Hummer da 10 sayı – 1 ribaund ile oynadı. Dee Bost 6 sayı – 6 asist, Muhaymin Mustafa da 5 sayı – 6 ribaund ile mücadele etti.

    Galatasaray, Bahçeşehir Koleji karşısında kazandı #3

    Galatasaray, Bahçeşehir Koleji karşısında kazandı #4

    Galatasaray, Bahçeşehir Koleji karşısında kazandı #5


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