Galatasaray, Bahçeşehir Koleji karşısında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 9. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 86-79 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 9. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Konuk ekip baştan sona önde götürdüğü maçı 79-86’lık skorla kazanmayı başardı.

Galatasaray 4. galibiyetini aldı

Bu sonuçla Galatasaray 4. galibiyetini alırken Bahçeşehir Koleji ise 6. yenilgisini yaşadı.

Kasey Shepherd, Bahçeşehir'in en skorer oyuncusu oldu

Bahçeşehir Koleji’nde Kasey Shepherd 19 sayıyla oynarken Jerry Boutsiele 12 sayı – 10 ribaund – 3 blok, Berkay Candan 12, Muhammed Baygül 9, James Gist de 5 sayıyla maçı tamamladı. Kartal Özmızrak 8, Yiğit Arslan da 12 sayıyla oynadı.

Caloiaro ve Sadık galibiyette büyük pay sahibi oldu

Galatasaray’da Sadık Emir Kabaca 17 sayı – 6 ribaund ile oynarken Dylan Ennis 18 sayı – 5 ribaund – 3 asist, Angelo Caloiaro 19 sayı – 6 ribaund, Ian Hummer da 10 sayı – 1 ribaund ile oynadı. Dee Bost 6 sayı – 6 asist, Muhaymin Mustafa da 5 sayı – 6 ribaund ile mücadele etti.