Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ne mağlup oldu Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk olduğu Galatasaray'ı 92-86 yendi.

AA & Ensonhaber

Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakadan sarı-kırmızılı takım 92-86'lık skorla mağlup ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 8. kez mağlup oldu.

Galatasaray, ilk yarıyı önde bitirdi

Karşılaşmanın ilk periyodunda Galatasaray Ekmas Halilovic ve Sadık Emir Kabaca ile etkili olurken, Bahçeşehir Koleji Bouteille ve Cavanaugh ile karşılık verdi. Konuk takım, ilk periyodu 25-21 üstün geçti.

İkinci periyotta boyalı alanda bulduğu sayılarla skoru lehine çeviren Galatasaray, son bölümde Göksenin Köksal ve Prepelic ile üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle soyuna odasına 53-43 önde gitti.

Bahçeşehir Koleji geri dönerek maçı kazandı

Maçın üçüncü periyodunda Bahçeşehir Koleji Cavanaugh'un skorer performansıyla farkı eritirken, Galatasaray son periyoda da 73-70 üstün girdi.

Yakaladığı ritmi son periyoda da taşıyan Bahçeşehir Koleji, savunmada zayıf kalan Galatasaray karşısında hızlı hücumlarla bulduğu sayılarla 35. dakikada 82-76 öne geçti.

Sarı-kırmızılı takım pota altında McCormack ile bulduğu sayılarla skoru dengeleme çalışırken, hem savunma hem de hücumdaki etkili mücadelesini sürdüren Bahçeşehir Koleji, maçtan 92-86 galip ayrıldı.