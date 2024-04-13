Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ne mağlup oldu Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 90-89'luk skorla yenildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-89'luk skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ligdeki 11. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılı ekip ise 14. kez mağlup oldu.

Skor dağılımı

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 10, Boutsiele 16, Taylor 7, Cavanaugh 26, Bouteille 11, Arca Tülüoğlu 2, Kell 6, Egehan Arna 6, Ahmet Safa Yılmaz 6, Hadi Özdemir

Galatasaray: İsmet Akpınar 15, Sadık Emir Kabaca 8, Bost 7, McCormack 16, Göksenin Köksal 7, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Halilovic 5, Samet Geyik 6, Prepelic 21, Yeboah 2