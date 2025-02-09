Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün annesi vefat etti

AA & Ensonhaber
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün annesi Türkay Sekizkök vefat etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Merhume Türkay Sekizkök'e Allah'tan rahmet, Sekizkök ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.
KİLYOS MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK
Sekizkök'ün cenazesinin bugün Barbaros Hayrettin Paşa Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış