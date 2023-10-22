Galatasaray başantrenörü Zvezdan Mitrovic, derbide olmayacak Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Zvezdan Mitrovic'e vertigo teşhisi konulduğunu açıkladı. Sırp çalıştırıcı, rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde takımın başında yer alamayacak.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası dev bir maça sahne olacak. Derbi mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç öncesinde ev sahibi takım sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi.

Galatasaray Başantrenörü Zvezdan Mitrović'e vertigo teşhisi konuldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe maçında kenarda yer almayacak.

İşte Galatasaray'ın açıklaması: