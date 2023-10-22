Galatasaray başantrenörü Zvezdan Mitrovic, derbide olmayacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası dev bir maça sahne olacak. Derbi mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç öncesinde ev sahibi takım sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi.
Galatasaray Başantrenörü Zvezdan Mitrović'e vertigo teşhisi konuldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe maçında kenarda yer almayacak.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
Hafta içi oynadığımız PAOK Mateco maçı öncesinde başlayan şikayetlerine rağmen fedakarlıkla sahaya çıkan başantrenörümüz Zvezdan Mitrović'e yapılan tetkiklerde vertigo teşhisi konulmuştur. Bugün oynayacağımız maçta takımımızın başında olamayacak hocamıza acil şifalar diler, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ederiz.
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