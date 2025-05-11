Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Unicaja Malaga'ya yenildi

DHA

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde temsilcimiz Galatasaray ile İspanya'nın Unicaja Malaga takımı karşı karşıya geldi.

Atina'daki Sunel Arena'da oynanan müsabakada kazanan 83-67'lik skorla Unicaja Malaga oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzandı.

GALATASARAY, İLK ÇEYREĞİ GERİDE KAPADI

İspanyol ekibinin hızlı hücumlarla sayılar üreterek başladığı ilk periyotta özellikle hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşayan Galatasaray 6 top kaybı yaptığı ilk çeyreği 19-13 geride kapadı.

MALAGA, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

İkinci periyoda yine hızlı hücumlarla başlayan Malaga çeyreğin ilk 2 dakikasında farkı çift hanelere çıkardı.

Toparlanarak daha etkili olmaya başlayan ve farkı eriterek maça denge getiren sarı-kırmızılılar, ilk yarının bitimine 0.7 saniye kala Delgado’nun, ilk yarının etkili ismi Carter’a 3 sayılık çizgisinin gerisinde yaptığı faul sonucunda gelen 3 serbest atışla soyunma odasına 31-37 geride gitti.

MALAGA, SKORU KORUDU

Karşılıklı sayılarla başlayan 2’nci yarıda farkı tekrar 9 sayıya kadar çıkaran Malaga'ya karşı özellikle Tyrone Wallace’la etkili olmaya çalışan Galatasaray bu periyottan da 49-56 geride ayrıldı.

GALATASARAY, 2'NCİ TAMAMLADI

Son periyotta da rakibinin sert savunmasına karşı Tyrone Wallace ve Cummings ile etkili olmaya çalışan Galatasaray özellikle savunma ribaundlarını almakta zorlanıp dış şutları da engelleyemeyince farkın açılmasına engel olamadı ve maçtan 67-83 mağlup ayrılarak turnuvayı 2’nci sırada tamamladı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Young 3, Wallace 14, Sadık Emir Kabaca , Cummings 14, Blumbergs 12, Palmer Jr 11 , Izundu 6, Buğrahan Tuncer 2 , Delgado 3, Göksenin Köksal 2

Unicaja Malaga: Diaz, Barreiro, Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7, Carter 14, Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13