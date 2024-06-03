Galatasaray Basketbol Takımı'nda 3 ayrılık! Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray'da İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollar ayrıldı.

DHA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin güçlü takımlarından Galatasaray, 3 basketbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic'e gayret ve emekleri için teşekkür etti.

"Kariyerlerinin devamında başarılar dileriz"

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

2023-24 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden profesyonel oyuncularımız İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)