Galatasaray basketbol takımında kronavirüs vakası

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda, bir idari çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Futbolda görülen koronavirüs vakaları bu kez basketbola da sirayet etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren erkek basketbol takımının teknik, sporcu ve idari kadrosuna koronavirüs testi yapıldığı ifade edildi.

İDARİ ÇALIŞANDA VİRÜS ÇIKTI

Klinik şikayeti olmayan bir idari çalışanın testinin pozitif çıktığı belirtildi. İdari personelin izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.