Galatasaray, Benfica'yı 20 sayı farkla mağlup etti Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında konuk ettiği Benfica'yı 98-78 yendi.

AA & Ensonhaber

Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz'in Benfica ekibini ağırladı.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray karşısında pota altında etkili olan Benfica ilk periyodu 20-11 üstün geçti.

Galatasaray ikinci periyoda iyi başlayarak Halilovic, İsmet Akpınar ve Sadık Emir Kabaca ile bulduğu basketlerle 14. dakikada 26-25 öne geçerken maçın ilk yarısını da 42-39 önde bitirdi.

Galatasaray ikinci yarıda farka gitti

Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan Galatasaray, Sadık Emir Kabaca ve İsmet Akpınar'ın basketleriyle 25. dakikada farkı 11 sayıya (54-43) çıkardı ve son çeyreğe de 69-58 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Galatasaray müsabakadan 98-78 galip ayrıldı.

Galatasaray grupta ilk galibiyetini elde ederken Benfica ise ikinci kez mağlup oldu.