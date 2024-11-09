Galatasaray, Beşiktaş derbisinde kazandı

Haber Merkezi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
GALATASARAY'DAN GERİ DÖNÜŞ VE GALİBİYET
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 91-88 skorla kazandı.
Son çeyrekte 78-68'lik skordan geri gelen Galatasaray, 3. galibiyetini alırken, Beşiktaş, 2. kez yenildi.
Sarı-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Mersin Spor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar ise evinde Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak.
1'İNCİ PERİYOT: 25-27
DEVRE: 46-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-71
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