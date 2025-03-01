Galatasaray, BOTAŞ'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Galatasaray, 80-67'lik skorla kazandı.
SKOR DAĞILIMI
Galatasaray: Ayşegül Aladağ 3, Steinberga 4, Meltem Yıldızhan 17, Li 19, Vanloo 16, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora 7, Park 6, Derin Erdoğan
BOTAŞ: Işık Su Güven 4, Gülşah Duman Bıçakçı 23, Dantas 15, Cave 1, Allen 19, Cuic 3, Rana Uçar, Büşra Akbaş 2, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış